Tijdens veranderen maar Gods openbaring heeft blijvend gezag

Is geloven in deze moderne tijd ingewikkelder dan vroeger? De kerk- of synagogegangers zouden het bijna gaan denken. Een recent onderzoek door dagblad Trouw onder actieve rooms-katholieken toont een grote kloof tussen hoe het geestelijk leiderschap de Bijbel verstaat en wat de gelovige daarvan vindt. Drie kwart van de gelovigen wil vrouwelijke priesters. En naast andere zaken zouden euthanasie en abortus volgens deze gelovigen moeten worden toegestaan.

Binnen het jodendom is het niet anders. Al uit talmoedische tijden bestaat de regelgeving over welke rituelen en bijbelse verplichtingen door mannen dan wel door vrouwen behoren te worden vervuld. De gebedsriemen, met hun bijbelse tekst ‘Hoor Israël, de Eeuwige, Uw God is Eén’, die tijdens ..