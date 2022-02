De prins trakteerde op liters champagne

Daar zaten we, hoor. In een café, aan een lange tafel met tempura-bites, oester en paté van konijn. Een avond uit. Ik zat naast iemand die ik amper ken, maar die altijd zo leuk is om weer eens te zien. Onze gezamenlijke vriendin was jarig.

Hij maakt theater en zit in de babyfase waarin je, als je van een afstand naar jezelf kijkt, beseft dat je de baby al een uur onder de afzuigkap houdt. ‘Standje drie. Zij wordt dan eindelijk stil, maar de kat krijgt er juist heel veel stress van.’ Ik zei dat ik in juli een baby krijg.

We hadden het over het leven vóór kinderen. We hoefden niet bij de afzuigkap te staan. Waren we toen gelukkiger? ’Ben je weleens bang dat je zo stabiel wordt dat je niks meer te vertellen hebt?’, vroeg ik.

‘Ja’, zei hij. ‘Jij?’