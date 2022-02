Conversietherapie is vreselijk, maar daarmee is niet alles gezegd

Een mens omvat lichaam en geest. We kunnen wel vaststellen dat onze geest tegenwoordig heilig is. Voelt de geest zich man, ook al huist die in het lichaam van een vrouw, dan moeten we diegene als man beschouwen. Het lichaam aanpassen aan de geest, krijgt dan alle egards. Hoe jong er ook mee begonnen wordt.

Pek en veren zijn voor wie stellen dat dit helemaal niet kan, wat sommige feministen doen: zij beweren dat de biologische sekse – die tot in de chromosomen vastligt – onveranderbaar is. Vrij hierover filosoferen, mag niet. Het idee dat je de geest zou willen aanpassen aan het lichaam, is helemaal taboe. Dan zit je op het terrein van de conversietherapie, die binnenkort wordt verboden voor onder de achttien jaar.

Voor alle duidelijk..