Vandaag precies vijftig jaar geleden drukte Richard Nixon de hand van Mao Tse-toeng

Vandaag precies vijftig jaar geleden drukte Richard Nixon in Beijing de hand van Mao Tse-toeng. De gebeurtenis was historisch, had grote politieke gevolgen en ik was er op de een of andere manier als journalist extra bij betrokken. Oké, ik bevond me niet in het bevoorrechte gevolg van de Amerikaanse president (1969-1973). Maar haast in dezelfde tijd was ik wel in ‘dat andere China’, op Taiwan. Bovendien had ik een beroepsmatige fascinatie voor Nixon.

Hoezo dat laatste? Omdat Nixon misschien wel de meest internationaal georiënteerde Amerikaanse president (1969-1973) ooit was. Uniek was bijvoorbeeld dat hij niet alleen een jaarlijkse speech over de State of the Union (de natie Amerika) gaf, maar ook een over de toestand van de..