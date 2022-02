Ik ben blij dat ik er ben, dat ga ik eens vaker hardop uitspreken

Elke week neem ik een podcast op voor de EO en deze krant: Deze Week. Een superleuke podcast, waarin ik met Sjirk Kuijper en Joram Kaat de actualiteiten bespreek. (Ik vind de podcast zelfs zo leuk dat ik hem zelf ook beluister en dan denk: wat een leuke podcast! Maar dit terzijde.)

Sjirk en Joram ken je ongetwijfeld – dat zij gevraagd zijn voor deze podcast lijkt mij evident. Sjirk, geweldige journalist en een wijs mens. En Joram, de meest talentvolle presentator van dit moment. En ik. Tja.

Wat doe ik er eigenlijk precies?

Het is een vraag die ik mezelf vaak stel: wat doe ik hier eigenlijk? Toen ik me mezelf onlangs op een bijeenkomst voortdurend hoorde verontschuldigen voor mijn aanwezigheid, besloot ik dat de maat vol was. Welverdraaid, d..