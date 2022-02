Wie zwerfvuil raapt, wekt het besef dat het anders moet. En dat dat kán

Wil je weten hoe het gaat in een land, kijk dan naar de openbare ruimte. Als die verloedert en vervuilt, voorspelt dat niets goeds. Een kind begrijpt dat. Meer zwerfafval leidt uiteindelijk tot verharding, vandalisme, meer onveiligheid en verpeste wijken. Maar ook als het gaat om zwerfvuil, heeft elke dag genoeg aan zijn eigen kwaad.

Tussen twee stormnachten door kijk ik het raam uit en zie plastic verpakkingen voor broodbeleg vrolijk opwaaien, hoog over de huizen. Kliko’s vallen om, de inhoud herovert de wijk. Het is om gek van te worden. En nooit eerder was het zo erg als nu, uitgerekend in Plastic Free February, zoals A Rocha Nederland deze maand noemt. Of deze en andere opruimacties helpen?

De meesten van ons lopen zwerfafv..