Bier wordt duurder. Denk tijdens het drinken daar maar eens goed over na

Op de dag nadat minister Kuipers heeft bekendgemaakt dat de cafés langer open mogen blijven en Nederland snakt naar van alles en nog wat en vast ook naar bier, maakt Heineken bekend dat het bier duurder wordt. Het hangt een beetje van je consumptiepatroon af hoe erg dat is.

De bierbrouwer had nog meer goed nieuws voor zichzelf en meldt dat de bierverkoop weer bijna op het peil is van vóór de coronacrisis. Zulke formuleringen hebben een geruststellende klank. Alsof er zoiets is als een Normaal Nederlands Bierpeil. Een meetpunt als bij Lobith, waardoor je weet dat de armada van zuipschuiten bijna weer op volle kracht kan opstomen richting, ja richting wat eigenlijk? Nou ja, laat ik het als bierliefhebber nog even gezellig houden en ze..