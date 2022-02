Een nieuw basisprincipe zorgt ervoor dat ik mijn weg vind in het oerwoud van principiële kwesties

Alles lijkt tegenwoordig een principekwestie. Het viel me weer op bij de discussie over de beraadtermijn bij abortus. Maar ook eerder al: bij discussies over het homohuwelijk, de vrouw in het ambt, voltooid leven, begraven of cremeren, psalmen of opwekkingsliederen, seksisme, en niet te vergeten de coronapas.

Voor- en tegenstanders roeren zich op steeds fellere wijze. Hoe scherper de tegenstellingen, hoe beter, lijkt het. En ook ik wil me op een bepaalde manier tot deze tegenstellingen verhouden. Maar ik wil niet in een kamp getrokken worden. Dat leidt vervolgens weer tot verwarring in mijn gedachten. Waar sta ik en wil ik wel ergens staan? Sta ik eigenlijk nog wel ergens voor, of zijn principes zelfs bij mij niet meer veilig?

Om rust in m..