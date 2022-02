Een kerkelijke synode is een uitdrukking van de kerk die samen op weg is

Paus Franciscus durft wel. Hij heeft de hele rooms-katholieke kerkgemeenschap gevraagd mee te denken met het oog op een bisschoppensynode in 2023. Bisschoppen moeten actief het gesprek zoeken en de input uit die gesprekken gebruiken met het oog op de synode.

Toen ik voor het eerst van deze ‘synodaliteit’ hoorde, begreep ik als protestants theoloog niet direct wat ermee bedoeld werd. Bij een synode denk ik aan een kerkelijke vergadering waar afgevaardigde ambtsdragers een vastgestelde agenda afwerken. De Rooms-Katholieke Kerk gaat terug naar de oorspronkelijke betekenis van het begrip ‘synode’: een weg die je samen gaat, samen op weg zijn. De drie speerpunten zijn communio (gemeenschap), participatio (deelnemen) en missio (de zending en roeping van de kerk).

Als buitenstaander heb ik inmiddels uit diverse krantenartikelen geleerd dat het ongebruikelijk en daarom spannend is om nadrukkelijk het gesprek aan te gaan met ‘gewone’ gelovigen. Bovendien leven er heel andere gedachten dan de leer zoals die door het leergezag wordt voorgestaan. De vraag is ook wat het uiteindelijk oplevert als de ongetwijfeld heel verschillende gedachten uit de hoeken van de wereldkerk bijeen worden gebracht in Rome. Maar juist daarom lijkt dit me een moedig proces.

kerk met missie

Voor gereformeerde christenen zijn meer dan een paar leerpunten te halen uit het voorbereidende document over synodaliteit. Dat een synode niet in de eerste plaats een vergadering is, maar een uitdrukking van de kerk die samen op weg is – dat lijkt me een goede gedachte om elke synodevergadering opnieuw bij stil te staan. Dat een synodale kerk niet alleen oog heeft voor de eigen (beleids)agenda, maar een kerk is met open deuren, met een missie, een kerk die erop uitgaat: stempelde dat gereformeerde synodale agenda’s maar meer dan nu het geval is. Het lijkt me een goede manier om het missionaire en wat er binnen de kerk speelt bij elkaar te houden.

Ronduit inspirerend vond ik de eerste twee van de tien thematische kernpunten die volgens het voorbereidende document uitgediept moeten worden. Het eerste is het punt van de ‘reisgenoten’: wie maakt daar deel van uit? ‘Wie zijn de reisgenoten, ook buiten de kerkelijke omgeving? Welke personen of groepen laat men uitdrukkelijk of feitelijk aan de kant staan?’ Zo’n vraag komt zeker op gereformeerde synodes ook wel eens langs. Meer expliciete aandacht hiervoor zou echter niet misstaan.

Er is oog voor wat in het evangelie de ‘schare’ heet, de menigte die Jezus omstuwt, soms volgt en dan weer wijkt. De mensen die niet ongeïnteresseerd zijn, soms geïnteresseerd raken, maar die zich (nog) niet committeren, in een bonte verscheidenheid. Waar het oog voor die menigte verdwijnt, raakt de godsdienst vooral met zichzelf bezig en doemt het gevaar van sektarisme op.

luisteren gaat voorop

Het tweede punt is even behartigenswaardig als het eerste: ‘luisteren’. Dat komt ter sprake voor ‘het woord nemen’ (dat is het derde, namelijk). Luisteren gaat voorop, ‘met een open geest en een hart zonder vooroordelen’. Wat is dat onwaarschijnlijk moeilijk, juist in de kerk. Tijdens mijn opleiding in Apeldoorn leerde ik het woord ‘uitluisteren’ in de betekenis: luisteren tot je de (bijbel)tekst in zijn complete reikwijdte tot je hebt laten doordringen. Helemaal kan dat natuurlijk niet, maar de bedoeling was: voorkomen dat je al te oppervlakkig luistert om vervolgens zelf het woord te nemen. Want dat doen veel mensen terwijl een ander spreekt: vooral nadenken over wat je zelf vervolgens zult zeggen.

Juist als de emoties hoog oplopen en de spanningen toenemen – en dat doen ze wel eens op een synode, rooms-katholiek of niet – is het wijs terug te gaan naar de kern van het kerk-zijn in gemeenschap, participatie en zending. Dat is zo ook al in de oergereformeerde Heidelbergse Catechismus te vinden. Als er gevraagd wordt wat je over de kerk gelooft, volgt er geen vlakke definitie in de trant van: ‘de kerk is...’ Er komt juist een nieuwe inzet, van de andere kant: ‘Dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt.’ Alleen op die toonhoogte valt er over de kerk gelovig te spreken, samen onderweg naar Gods rijk.

Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.