Amsterdam geeft mij als Groningse Sallander op de Veluwe altijd gemengde gevoelens. Ik zoek er half-onbewust het dorpse en vertrouwde: vaste patronen, rustpunten, boekwinkeltjes, kerken. Er zijn straten om van te houden en straten om te mijden. Het Damrak sla ik meestal over, dat is een smoezelige koopgoot vol prullaria. Dan liever even naar de Wibautstraat. Vooral vanwege bakkerij Hartog, die net 125 jaar bestaat. De brede luifel begroet de passanten met een opschrift van aardse en hartelijke eenvoud: ‘Wat kan een sterf’lijk mens beter wensen, dan koren op ‘t veld, brood en vrede voor alle mensen’. Die sp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .