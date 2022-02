Fietsbeleving van afstand en tijd

Wie denkt dat fietsers per definitie de kortste route nemen, heeft het mis. Maar die fietsers - scholieren en forensen - zitten er zelf ook vaak naast. Ze denken dat ze dagelijks de kortste route nemen, maar het blijkt de meest aantrekkelijke route te zijn. Die wordt als korter ervaren, maar hoeft dat qua afstand niet te zijn. Dat ontdekte de Fietsersbond. Een saaie maar kortere route (zoals over bedrijventerreinen) wordt als langer ervaren dan een afwisselende route langs bijvoorbeeld water met woonboten en een paar aardige herkenningspunten. Geen wonder dus dat een route door Europoort zoveel langer lijkt dan een omweg via Den Briel. Europoort is vooral veel van hetzelfde waarbij de eenzame fietser slechts een klein stipje te midden va..

