Het leven, zei ze, zijn de lieve mensen om je heen

Ik haalde twee rotan barkrukken op via Marktplaats. Ze konden draaien om hun as. Waren de perfecte hoogte. Hadden volgens de beschrijving een comfortabele zit. Ik had er nog twintig euro vanaf gekletst. En zo stonden mijn dochter en ik op een vrijdagmorgen in een appartement in Maarn tegenover een blaffende chihuahua.

De chihuahua draafde kwispelend om mijn dochter heen. Zij schopte hem.

‘Kom eens hier, jij’, zei de verkoper tegen de hond. ‘En nu even rustig.’

Ik zei hetzelfde tegen mijn dochter. Daarna zette ik haar op een barkruk.

Er hing zo’n onwennige sfeer, die erbij hoort als je iemands persoonlijke bezittingen voor zo min mogelijk geld komt overkopen zonder dat je iets van elkaar weet. ‘Mooi zijn ze, hoor!’, zei ik maar.

‘Ik heb ..