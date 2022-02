Ik juich deze Spelen voor de Zweed Nils van der Poel en de Italiaan Davide Ghiotto

Dat moet anders: iedere sport dient, om de aantrekkingskracht en het competitieve karakter te behouden, in te zetten op een gelijk speelveld.

Telkens wanneer een Nederlandse schaatskampioen het olympische podium in Peking op springt voor weer een huldiging, weet ik niet of ik moet lachen of huilen.

De nationale dominantie op schaatsgebied is opnieuw groot, met goud voor Schouten (tweemaal inmiddels), Nuis en Wüst en ook nog drie zilveren en een bronzen medaille - tot nu toe. Het verraste, juist omdat werd aangekondigd dat het ditmaal anders zou gaan dan vier, acht of twaalf jaar geleden.

Vier jaar geleden stond in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang bij iedere schaatsafstand een Nederlander op het podium, behalve bij de 500 meter. In het Russisc..