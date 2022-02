Ik hoop van harte dat ondanks alles hij herderlijk niet vergeten zal worden

In het stevig protestantse dorp stond de man in hoog aanzien: ouderling, zondagsschoolbestuurder, mannenvereniging, voorbeeld van betrokkenheid en geloof. De mensen prezen hem, dichtten hem bijkans het gezag toe van een predikant. Zijn oordeel over ziel en zaligheid van gemeenteleden telde zwaar. Nu was de hoog gezeten man diep gevallen, ravijndiep. Scheve schaats op zedelijk gebied, grensoverschrijding die tot eerst gevangenis (kort) en daarna tot terbeschikkingstelling van de regering (TBR) leidde in Wolfheze, de rest van zijn leven.

In de Veluwse bossen zag hij niemand dan naaste familie, zoals zijn kinderen en een enkel kleinkind. De gemeenschap die hem hoog op het schild had gehesen, liet hem vallen. Het oordeel van de rechter werd v..