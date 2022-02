Putinverstehers verenigen zich, maar zijn vooral nuttige idioten

Geld aannemen uit het buitenland om je verkiezingskas te spekken. Kan dat zomaar? Marine Le Pen, in de race voor het Franse presidentschap, krijgt een lening van tien miljoen euro van een Hongaarse bank, meldt de Franse zender RTL.

Enkele jaren geleden kwam de extreemrechtse politica in opspraak, omdat ze negen miljoen euro kreeg van een deels Russische bank. Toeval bestaat niet. Toen Le Pen in 2017 president Vladimir Putin bezocht, sprak ze invoelend over de Krim-diefstal door Moskou. Ook beloofde zij dat ze - eenmaal in het Elysée-paleis - zou proberen de Europese sancties tegen Rusland af te schaffen.

Le Pen is een Putinversteher, iemand die het intimiderende optreden van de autocratische leider bagatelliseert of zelfs begripvo..