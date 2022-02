De tafel van samen: zolang Putin en Macron nog samen aan tafel kunnen zitten, is de oorlog nog even weg

Sommige beelden zeggen meer dan duizend woorden. Macron en Putin: twee grote leiders aan een nog grotere tafel. Deze ‘grote’ leiders lijken weg te vallen tegen het enorme witte gevaarte. Het is alsof iemand de corona-afstandsregel heeft gelezen als 15 in plaats van 1,5 meter. Putin, die wel houdt van een beetje decorum, zal hier ongetwijfeld over hebben nagedacht. De afstand tussen de tafelgenoten symboliseert de kloof die is ontstaan tussen west en oost, met de levens van de Oekraïense bevolking en Russische soldaten als inzet op tafel.Toch is het feit dat die tafel er nog is, een hoopvol gegeven. Er wordt nog gesproken. Met minimaal vertrouwen misschien, maar zolang er gesproken wordt, staat die grote tafel een oorlog in de weg.

