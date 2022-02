NPO Radio 1 is weer precies zoals een actualiteitenzender hoort te klinken

De programmering van NPO Radio 1 is sinds begin dit jaar volledig vernieuwd. Ik moest er aan wennen, al was ik direct gecharmeerd van de rust die Astrid Kersseboom ’s ochtends in het Radio 1 Journaal aanbracht. Een hele verademing na al die jaren van Jurgen van den Berg als presentator. Ook al ben ik hem in de loop van de tijd meer gaan waarderen als presentator, het format met rubrieken als De kritiek van Jan Publiek en Berichten uit de andere media vond ik te onrustig en niet NPO Radio 1-waardig. De gewezen presentator heeft met zijn nieuwe programma Villa VdB in de middag nu een plek die naar mijn smaak beter bij het dagritme van de nieuwszender past. De middagprogrammering begint ook een stuk rusti..

