Chinese invloeden

Het is begrijpelijk en terecht dat de gemeente Den Haag het gebruik van camera’s van de Chinese merken Hikvision en Dahua wantrouwt. De kans is aanwezig dat ze ook in jouw gemeente hangen. Want ook voor dit Chinese spul geldt: veel techniek voor weinig geld. Daar zijn ook gemeentelijke inkopers gevoelig voor.

Achterdocht bij Chinese techniek is goed. Niet voor niks adviseerde de AIVD Nederlandse sporters om niet met hun eigen smartphone en laptop naar de Spelen te gaan. Anders weet je volgens de dienst honderd procent zeker dat die geïnfecteerd terugkomen.

Over het verzamelen van informatie door de Chinese overheid lees je dat ze waarschijnlijk zelf nog niet eens precies weten waarvoor ze al die info nodig hebben, maar dat ze h..