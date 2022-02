Hallo medaillespiegel! Met een gezonde portie chauvinisme is niks mis

Dinsdag vroeg in de middag greep Kjeld Nuis het goud op de 1500 meter en pakte Thomas Krol het zilver. ‘Bam!’, schreef een collega van deze krant in de appgroep ‘Olympische Spelen’. Ik pakte snel het medailleklassement erbij en stelde euforisch vast dat we Zweden gepasseerd waren.

Qua gouden plakken stonden we gelijk (3), maar het zilver (3 om 1) gaf de doorslag. ‘Bam, Zweden voorbij!’, appte ik naar mijn half-Zweedse neef Tim, die een Zweedse vrouw heeft, het graag voor Zweden opneemt en eerder die dag vanuit Panama bijzondere foto’s had gemaild van zogenoemde kapucijnerapen.

Kinderachtig ben ik niet graag, maar met een gezonde portie chauvinisme is niks mis. Voormalig topvoetballer Willem van Hanegem vertelde eens op te zijn ..