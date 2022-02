Kijkt u nog eens goed naar deze grafiek, u ziet niet wat u ziet

Het ongemak rond de gelaatstrekken van de nog maar net begonnen minister Kuipers was goed te zien. Met het net wat te makkelijk toepassen van een onderzoek om de QR-code te promoten bleek hij toch niet weg te kunnen komen.

Mijn gedachten gingen uit naar die ochtend dat alles zomaar had kunnen kantelen. Laten we zeggen dat de tijd er nog niet rijp voor was. Maar die ochtend was er een proeve van de ontmaskering van een professor. Dagelijks dragen chirurgen aan elkaar de dienst over. Wat is er in de avond en de nacht gebeurd? De manier waarop de tafels en de stoelen gerangschikt zijn, maakt duidelijk hoe de hiërarchie in de vakgroep zich in de loop van de tijd op een natuurlijke wijze heeft gevormd. De professoren aan het hoofd, daaro..