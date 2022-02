De filosofie van het huis: je huis is een sleutel tot je diepste zelf.

Lezen in bed met het fijne bedlampje, de geluiden van de stad onder mijn raam. Koffiedrinken op het pleintje voor ons appartement. Spelletjes doen met mijn huisgenoten aan de grote tafel, de balkondeur open. Kletsen met buren in de lift. Het zal niet meer gebeuren. Die deur is dicht. De sleutels van mijn oude flat in hartje Utrecht zijn ingeleverd. Ik woon nu in een prachtig ruim huis met drie verdiepingen aan de rand van de stad, heb bomen voor de deur, bezit eindelijk een werkkamer en … heb verschrikkelijke heimwee.

In het programma De Grote Verhuizing heeft presentator Kirstey Allsop het vaak over de push factor van je oude huis en de pull factor van een nieuw huis. De push is nodig om je uit het nes..