Schaatsgeschiedenis

Schaatslegende Ireen Wüst schreef maandag in Peking sporthistorie met haar winst op de 1500 meter. Voor de vijfde keer op rij won ze bij de Spelen een afstand: een record. Minstens zo indrukwekkend waren de gevoelens die volgden op de race. ‘Op deze momenten mis ik Paulien extra erg’, vertelde ze met betraande ogen aan NOS-verslaggever Bert Maalderink.

Paulien is Paulien van Deutekom, voormalig topschaatser en in 2019 overleden aan de gevolgen van kanker. Ze was de beste vriendin van Wüst en vierde volgens de geëmotioneerde winnares ‘daarboven misschien wel een feestje’. Gelukkig kon Wüst ook voluit genieten: met veel onbevangenheid zei ze het gevoel te hebben dat ze ‘in een fantastische film’ zat. ‘Als negentienjarig broekie stond ik te ..