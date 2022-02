De wisselwerking tussen mens en hond gaat twee kanten op

Na lang zoeken vonden we een dagopvang voor onze van oorsprong Griekse hond. Om misverstanden te voorkomen: het gaat niet om een uithuisplaatsing, dit was van meet af aan de bedoeling. Eén of twee dagen per week je hond laten spelen met andere honden zorgt voor sociale contacten en gezelligheid.

De meeste opvangadressen bleken allang volgeboekt. Hoeveel puppies zijn er tijdens de pandemie te haastig aangeschaft? Het lijkt erop dat de hondenopvang- en uitlaatbranche één van die bedrijfstakken is die in tijden van corona een bloeiend bestaan leiden. Gelukkig was er nog een plekje op het platteland, ergens in de regio, op een boerderij in het wijde open veld.

Natuurlijk gingen we niet over één nacht ijs: het was ons immers algauw ..