De beste champagne is naar haar uitvinder genoemd: de monnik Dom Perignon

voedsel voor de ziel

Alleen in de zeer strenge kartuizerkloosters bleef de monastieke traditie van het het afschrijven van boeken bestaan. Een toonaangevende prior, Guigo I (+1136), schreef in zijn Consuetudines (‘Gewoonten’) dat boeken voedsel voor de ziel waren. Door het afschrijven van belangrijke werken verkondigden monniken in zijn idee in feite Gods woord door hun handen. Zo werden zij boodschappers van de waarheid, terwijl zij toch de stilte van de kloostercel niet hoefden te verlaten.

Bij de kartuizers bleef het afschrijven van boeken zo ongeveer de enige vorm van handenarbeid. Andere vormen, zoals het aanleggen van irrigatiewerken, waren uitzonderlijk. De kartuizer liefde voor boeken blijkt uit onder meer de uitvoerige lange passa..