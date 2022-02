Geloof en wetenschap horen bij dezelfde werkelijkheid

Was ik tot voor kort wat naïef over de relatie tussen wetenschap en geloof? Ik meende als christen dat we de wetenschap hadden gekregen om te kunnen doordringen in kennis over Gods wereld. Ik begreep dat wetenschap niet overal het antwoord op heeft. Vragen over bijvoorbeeld de zin van het leven en kwesties van goed en kwaad moesten maar aan het geloof worden overgelaten. Maar toch. Ik zag geen tegenstelling, laat staan een conflict. In verband met corona bad ik of God de farmaceut inzicht wilde geven. En ik dankte Hem dat er onverwacht snel vaccins waren gevonden.

Ik schrok dan ook een beetje toen ik via het tv-journaal een kreet hoorde: ‘Vergeet corona, vier Jezus.’ De uitroep kwam van voorganger Peter Paauwe van de Barneveldse Doorbreke..