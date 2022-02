Handhaving wordt snel een beetje eng, toch?

Er was niemand bij het corona-testpunt. Ik had het eerste slot en belde na. De studente die me moest testen, moest wakker worden gebeld door haar werkgever, aankleden en naar het testpunt fietsen. Voor ik het wist, stonden we in een lange rij. Een dame uit Sint-Maarten. Een student die ik aanvankelijk aanzag voor onze verslaper. En een man die met een been opgetrokken tegen de muur druk op zijn telefoon aan het tikken was en zich buiten het gesprek hield.

‘Als ze niet komt opdagen, mogen ze me terugbetalen’, zei de vrouw uit Sint-Maarten.

’Mij kan het niet schelen, mijn werkgever betaalt dit allemaal’, zei de man met de telefoon opeens.

Ik vroeg wat voor werk hij deed.

Hij reisde de wereld over om bloemensoorten te verkopen die worden ontwik..