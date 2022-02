Je eigen blik op #metoo-affaires kan invloed hebben op jouw visie op Batseba en David

Het bleef nog lang onrustig in de pub toen de bijbelquiz was afgelopen. Want de laatste vraag luidde: ‘Was David een verkrachter of Batseba een verleidster?’ Het bedoelde antwoord, voorgelezen door de quizmaster, oogstte tumult. ‘Natuurlijk wist Batseba dat David haar zag baden! ‘ --- ‘Hoezo? Dat staat toch niet in de Bijbel?’ --- ‘Als een vrouw zich zo liet zien toen, deed ze dat expres.’ - ‘Dat hoeft helemaal niet. Er staat ook nergens dat ze daar in haar blootje stond.’

Een anders zo rustige bezoeker, riep: ‘Die hele quizvraag deugt al niet.’ De Bijbel werd van onder de bar gehaald. Iemand zocht 2 Samuel 11 op. ‘Zie je wel: Batseba rende niet weg toen David seks wilde.’ --- ‘Alsof ze ‘nee’ kon zeggen … ‘

Het pubquizdebat is fictie..