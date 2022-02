Een bijbelboek als film: Ezechiël en de overeenkomst met Tolkien

In de weken van quarantaine vielen we terug op bepaalde filmklassiekers, zoals The Lord of the Ring-trilogie, gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien (1892-1973). Dat is goed voor negen uur film, waarmee je dagen en nachten kunt vullen. Wat opvalt, is de rauwheid van de films, de allesoverheersende strijd tussen goed en kwaad, het wapengekletter dat ermee gepaard gaat. En de gelaagdheid van dit verhaal, met machtige tovenaars - ten goede of ten kwade -, bijzondere elfen en ‘gewone’ stervelingen.

Af en toe raak ik verdwaald in een bijbelboek. Daar schreef ik al eens eerder over; ik kruip namelijk door die Bijbel. Het voordeel ervan is dat je er enigszins ‘in’ kunt leven, ‘in’ verblijven. (Al zijn er ook voordelen verbonden aan het lezen ..