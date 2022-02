Wat fout is moet fout genoemd worden. Maar laat niet de suggesties regeren

Dertig jaar geleden publiceerde het tijdschrift Radix een artikel over Aart Arnout van Schelven en het Nationaal Front. Van Schelven was hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit en werd tijdens de Duitse bezetting lid van deze fascistische politieke organisatie. Hij was gereformeerd, maar de christelijke politiek, met name die van de Antirevolutionaire Partij, verdedigde volgens hem ten onrechte het sleetse democratische bestel. De tijd van afwachten was voorbij, er moest nu gehandeld worden met het oog op een ‘nationale wedergeboorte’. In plaats van de democratie moest er een bestel met een leider komen, een bestel ‘waarin het getal geen rol meer speelt’. Deze politieke keuze in 1940 leidde na de oorlog tot Van Schelve..

