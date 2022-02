Seks raakt aan je ziel, daar mogen we ons veel meer bewust van zijn

Toen ik een jaar of 18 was, werkte ik bij een fabriek waar voornamelijk mannen werkten. Ik liep er vrolijk en gezellig rond, maakte her en der een praatje en deed hard mijn best. Op een middag kwam één van de oudere mannen die er werkten naar mij toe. Hij keek streng, boog zich diep naar mij toe en zei:

‘Als jij míjn dochter was, dan mocht je hier van mij niet werken. Denk daar maar eens over na!’

Zijn intimiderende ogen keken mij vanachter zijn bril bestraffend aan en ik voelde me rood worden. Toen hij weg was barstte ik spontaan in huilen uit. Wat bedoelde hij? Was ik een slet? Gedroeg ik me goedkoop? Was mijn vader een slechte vader?

Ongetwijfeld dacht de man dat hij iets goeds deed en wilde hij mij beschermen. Hij was nogal streng in de..