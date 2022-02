Het resultaat van het Nederlandse milieubeleid is desastreus

In diverse talen bestaat de uitdrukking ‘de kool en de geit sparen’. Deze gaat terug op het raadseltje hoe iemand een geit, een wolf en een kool naar de overkant van een rivier kan brengen, terwijl hij maar één van deze drie tegelijk mee mag nemen en de andere twee dus steeds achterblijven op de oever. Riskant: de wolf zal de geit opeten en de geit de kool – die combinaties zijn dus uitgesloten op beide oevers. De kool en de geit sparen, kan. Dan moet de schipper in totaal zeven keer heen en weer gaan (probeer maar). De uitdrukking is gaan betekenen ‘geen keuzes maken’, ‘pappen en nathouden’, ‘de kop in het zand steken’.

