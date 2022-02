In het verkeer gaat het om een samenspel. Geef elkaar de ruimte en blijf elkaar aankijken

In 2021 vonden ten opzichte van 2020 weer meer ongelukken in het verkeer plaats. Het aantal ongevallen met alleen blikschade nam toe met 8 procent naar 68.704. Het aantal ongelukken met minimaal een gewonde steeg met 1302 naar 17.842. Alleen het aantal ongevallen met minimaal een dode nam af, met 18 naar 478. Reden om weer extra goed op te letten als je op de fiets stapt, in de auto plaatsneemt, maar ook gewoon als je op de stoep wandelt en bij een zebrapad aankomt.

Ik werd me er door dit nieuws weer extra van bewust dat het om een samenspel gaat in het verkeer. De verkeersregels zijn weliswaar de lijnen waarbinnen het spel gespeeld moet worden, maar een keertje buiten de lijnen kleuren hoeft niet erg te zijn. Als je het maar met elkaar e..