Beatrijs Smulders pleitte voor penisbeschaving. Maar hoe zit het dan met de vaginabeschaving?

Even pas op de plaats: ik vind de meiden die momenteel naar buiten komen met een kwetsbaar verhaal erg dapper, maar laten we niet ineens doen alsof iedere vrouw op deze bol de personificatie is van de heilige maagd.

Als het gaat om seksetiquette en relatiefatsoen, kan ook de vrouw wel een wake-up call gebruiken. In onze gewoon-omdat-het-kan-cultuur is fijngevoeligheid en fairplay aan beide kanten vaak ver te zoeken. Soms bekruipt me bij het lezen van alle reacties rond The Voice-gate de gedachte dat het complete vrouwelijke deel van de mensheid zonder meer beslachtofferd wordt. Dat gaat me te ver. Want ik ken de verhalen waarbij juist vrouwen een onverdeeld foute rol spelen. Verhalen over manipuleren,..