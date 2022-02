Minister Michael Gove begint over ‘vergeving’, maar dat heeft een sterke, nare geur van partijpolitiek

In de discussie over de lockdownfeestjes van de Britse premier Boris Johnson heeft een van zijn ministers een nieuw element ingebracht. Voor de televisie zei minister van Wonen en Wijken Michael Gove: ‘De premier is er duidelijk over dat er fouten gemaakt zijn en dat hij daar verantwoordelijkheid voor neemt. Dan is iets van christelijke vergeving op zijn plaats.’

Natuurlijk. Vergeving is altijd op zijn plaats. En aan de goede christelijke intenties van Michael Gove hoeven we niet te twijfelen. Hij is een Schotse presbyteriaan van huis uit en gaat nog steeds naar de kerk. Hij is bescheiden en kent zijn eigen zwakheden. Maar hóé neemt Johnson dan zijn verantwoordelijkheid? De Koningin zat moederziel alleen bij de uitvaart van haar man. In v..