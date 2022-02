Kerkverlaters zijn als een kind dat vermist is. Het is er nog wel, maar het is er niet meer

De vorige keer ging mijn column over mensen die de kerk hebben verlaten (ND, 12 januari). Ze zijn niet hardhandig als martelaren vermoord, maar het leven is langzaam uit hen gezogen. Nu is er een groot verschil tussen martelaren en kerkverlaters, merkten verschillende lezers terecht op. Martelaren hebben volgehouden, tot de dood toe. Kerkverlaters hebben niet volgehouden, zelfs zonder dat er enige dreiging was. Ze zijn eerder tegenpolen.

Vanuit degenen over wie het gaat is dat inderdaad zo. Sommige mensen die de kerk vaarwel zeggen voelen misschien nog wat pijn, maar voor de meesten gaat het waarschijnlijk geruisloos, soms zelfs als een opluchting. Het is bepaald geen lijden om de naam van Christus.

het maakt niet uitMaar hoe is het van..