Mr. Moszkowicz

Op 27 januari, de internationale herdenkingsdag van de Holocaust, overleed in het Belgische Lanaken Max Moszkowicz (95). Deze markante Maastrichtenaar is geboren in 1926 in Essen. Zijn ouders waren Galicië ontvlucht vanwege het antisemitisme. Als strafpleiter is hij een Bekende Nederlander geworden. Zijn leven is secuur en boeiend beschreven door Marcel Haenen in De bokser (2018). Al boksend overleeft de tiener Max KZ Auschwitz: bijna duizend dagen. Vader wordt enkele weken voor de bevrijding vermoord met een injectie in het hart. Moeder Feiga, zusje Helga en broertje Joop stierven in de gaskamer. Hij alle..

