Bestrijd de grote ijsklomp onder water, niet alleen het topje van de ijsberg

Er was de afgelopen weken niet aan te ontkomen. De uitzending van BOOS waarin misstanden werden blootgelegd bij The Voice of Holland. Daarmee werden de schijnwerpers gezet op een heel lelijk deel van de televisiewereld. Veelal jonge vrouwen werden door mannelijke medewerkers met een machtspositie onder druk aangezet tot seksuele handelingen. Door de vele aandacht ervoor wordt seksueel overschrijdend gedrag nu volop besproken binnen organisaties en bedrijven. Want hopelijk leren we er ook van. Het heeft mij de afgelopen weken ook weer iets geleerd.

seks als transactiemiddel

De mensen die mij langer volgen weten dat ik mij erg kritisch uitlaat over de uitwass..