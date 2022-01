Een storm met de vrouwennaam van een wijze evangelist

Storm Corrie - wie heeft haar maandag niet gevoeld of gehoord - is vernoemd naar Corrie van Dijk. Ze was de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI in 1964. In Het Parool zegt ze het ‘heel bijzonder’ te vinden dat een storm naar haar vernoemd is.

Van Dijk verdiende een paar honderd gulden minder dan mannen in eenzelfde functie. ’In mijn aanstellingsbrief stond dat ik daar vast wel begrip voor zou hebben’, vertelt Van Dijk in Het Parool.

De storm kreeg dus de naam Corrie. Corrie is een afgeleide van Cornelis. Dat is een Latijnse naam - de Bijbel komt een officier voor met deze naam - en vanaf de twaalfde eeuw burgert de naam langzaam in Nederland in. Op een babynamen-site is te vinden dat de naam tegenwoordig niet vaak meer w..