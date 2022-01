Een bestelling met hindernissen

Deze keer viel er niet aan te ontkomen. De plaatselijke middenstand kon een product niet leveren. Ik moest via de digitale snelweg een bestelling plaatsen. Bij een gerenommeerd bedrijf met een fysiek adres, dat dan nog wel.

Binnen een minuut volgde per e-mail de bevestiging dat de bestelling binnen was gekomen en dat er een bestelnummer aan was gehangen. En daarna ook nog een bericht dat de betaling was aangekomen. Ik werd vriendelijk bedankt voor het gestelde vertrouwen. En het bedrijf ging direct voor mij aan de slag. Ik kon met een gerust hart gaan slapen.

De volgende dag volgde een nieuw bericht. Goed nieuws, Hendrik, we hebben het pakket met bestelnummer X zojuist overhandigd aan de bezorgdienst. Uiterlijk woensdag wordt het op het do..