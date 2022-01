Bouw van nieuwe toren van Babel?

Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De ontwikkeling hiervan ging de afgelopen eeuw in sneltreinvaart. Internet, smartphones, slimme apparaten, apps: de mogelijkheden zijn eindeloos. Nieuwe technologie stelt ons in staat om zaken beter, goedkoper, sneller of schoner te maken.

Bij Lightyear, het bedrijf waarvan ik medeoprichter ben, maken we hier gebruik van. Het ontwikkelen van een auto die minder energie verbruikt én zijn eigen energie opwekt door geïntegreerde zonnecellen in het dak, zou zonder nieuwe technologie niet mogelijk zijn.

bijdrage aan opbouw

De eerste opdracht van God aan de mens was om de aarde te vervullen en om te heersen..