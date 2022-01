Nummer 1144 en 1146 verdwijnen van het scherm

Snickerijs. Daarvoor ben ik bij de gele M.

Deur open. QR-code laten zien. Geen controlevraag.

Ik wil doorlopen naar de balie om te bestellen maar zie dan de nummertjes op een groot scherm erboven. In de maak: Nummer 1145, 047, en 876. Ophalen: Nummer 1144, 1146 en 046.

Hoe was het ook alweer? Zelf bestellen. Vier schermen op links. Populaire keuzes: IJs met M&M’s. Medium cola. Kip nuggets. Via ijs naar ‘ijs met Snickers’. Betalen. Nummertje 049. Bijna aan de beurt.

Op bankjes in een halve cirkel zit een moeder met twee dochters. Bon met nummer in de hand. Er tegenover twee jongens van een jaar of twintig. Nummertje in de hand van de linker. Aan het tafeltje er achter, bij het raam, vouwt een man die er moe uitziet een waaier ..