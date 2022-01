Het Aanmeldcentrum Ter Apel zal vaker overvol raken. Het Rijk dient zelf extra locaties te realiseren, vindt de burgemeester

Eind vorig jaar was ik veelvuldig in de media te zien, te horen en te lezen. Niet omdat het in mijn aard ligt in de schijnwerpers te staan maar omdat het echt nodig was. Ik zag mij genoodzaakt op deze manier aan de bel te trekken en het Rijk, provincies en gemeenten op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen om versneld extra asielopvang te organiseren. Dit omdat de uitstroom vanuit het Aanmeldcentrum Ter Apel in mijn gemeente Westerwolde volledig stagneerde.

Deze stagnatie werd en wordt nog steeds veroorzaakt door de hoge stroom asielzoekers, de overvolle asielzoekerscentra in het land en het achterblijven van gemeenten in hun taakstelling om asielzoekers te huisvesten die een positieve beschikking van de IND hebben, de zogenaamde st..