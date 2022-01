Het museum in!

Zomaar door een museum dwalen, hoe was dat ook alweer? Een ongekende weelde was het. Bij het Mauritshuis in Den Haag wachten de mensen in de regen tot ook hier de cultuursector van het slot gaat. Een van hen is Yuki (19) uit Italië, die kunst studeert in Rotterdam. Ze is blij dat ze een kamer heeft, onder studenten heerst woningnood. ‘Maar in augustus moet ik er weer uit, ik ben al aan het zoeken.’ Naast haar staat een kleine man met grijs stekelhaar, meneer M. Hij komt uit Japan en draagt een zwarte trainingsbroek met witte strepen en ouderwetse, versleten leren veterschoenen. Hij woont in Zwitserland en is naar Nederland gereden voor een rondgang langs de Hollandse meesters: donderdag Vermeer, vrijdag Van Gogh. ‘Woensdag stond ik hier ..

