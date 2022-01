In de duisternis van eenzaamheid, verwarring en geschonden zijn, schijnt het Licht van Gods ontferming en recht

Als een olifant zijn voet op de staart van een muis heeft staan en je zegt neutraal te zijn, zal de muis dat niet waarderen. Deze vergelijking gebruikte de onlangs overleden emeritus aartsbisschop Desmond Tutu als hij uitlegde dat neutraal staan in situaties van onrecht, een keuze voor de kant van de onderdrukker is. In tijden van oorlog, apartheid en openlijk (seksueel) geweld lijkt me dat evident, al blijkt dat toch nog behoorlijk lastig te zijn in de praktijk. Helemaal als jij ook een muis bent.

Maar, wat als je niet ziet dat de olifant op de staart van de muis staat? In veel gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat namelijk het geval.

God ziet allesDe afgelopen tijd dacht ik in dit verband vaak aan Psalm 139. Di..