De Tweede Kamer heeft het rugbyspel ingewisseld voor voetbal

De jongste Spruyt jr. laboreerde aan een ongebreidelde distinctiedrift. Anders dan zijn drie grote broers ging hij dus niet op atletiek of voetbal, maar op irreguliere sporten als honkbal en rugby. Toen hij dat laatste aankondigde, schrok senior wel even. De rugbywereld leek hem het domein van dom geweld. Maar na een eerste bezoek aan een training kon de conclusie alleen maar luiden dat het er in geen sport zo sportief aan toe ging als juist in rugby. ‘Rugby is een brute sport voor heren, voetbal is een herensport voor bruten’, zo luidde in het Engels de tekst die in de slaapkamer van Spruyt jr. hing.

Ik kon me dan ook helemaal vinden in een ingezonden brief die Peter Brown, voormalig aanvoerder van het Schotse rugbyteam, eens in The Times p..