Tijd voor een bekentenis. Ik heb weleens tegen een scheidsrechter iets onhebbelijks gezegd na een wedstrijd. Het team van mijn zoon stond met grote cijfers achter. De schoudertjes hingen, het plezier was op, ze dachten aan de douche en de spelcomputer thuis. Evengoed gaf de scheids, voor een miniem vergrijp, in blessuretijd nog een strafschop aan de tegenstander. Zoiets was het. Je kunt zeggen: daar leren ze van, en dat heb ik misschien ook gezegd toen we naar huis fietsten. Maar je hoort vaak dat een goede scheidsrechter ‘de wedstrijd kan lezen’. Deze man ‘las’ de wedstrijd niet. Hij zat in zijn eigen boek en dat wilde hij per se uit hebben.

Heeft Ajax straks het kampioenschap te danken aan partijdige scheidsrechters? De trainer van PSV ..