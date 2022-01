Mannen, het is onze taak om een nieuwe generatie jongens op te voeden

De stoelen van de coaches van The Voice of Holland worden voorlopig niet meer gedraaid. De uitzending van YouTube-kanaal BOOS over de misstanden bij The Voice door programmamaker Tim Hofman heeft heel wat losgemaakt in ons land. Het nieuws over het seksueel overschrijdende gedrag van de bandleider en de beschuldigingen richting de (oud-)coaches en een regisseur zijn al dagenlang trending in talkshows, kranten en op sociale media. John de Mol had wat mij betreft lef door als godfather van The Voice in de uitzending van BOOS te verschijnen. Maar helaas voor hem, de stoelen werden in Nederland na zijn optreden niet gedraaid. Sterker nog, zijn oproep aan de slachtoffers om aan de bel te trekk..

