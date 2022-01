Hoe komt de vrede terug in Nederland? Hoe lijmen we de scherven?

In Nijmegen is een Romeinse schaal opgegraven. De schaal is zo’n 1900 jaar oud en puntgaaf. Het glas is prachtig blauw gekleurd door metaaloxide en afkomstig uit Xanten, Keulen of Italië. Wat een onwaarschijnlijk mooie vondst. Man, doe voorzichtig!, roep ik naar de archeoloog die het laat zien, op een foto in een regionale krant. Stel je voor dat zoiets ook zou kunnen met ons vertrouwen. Dat je op een dag het vertrouwen hervindt. En dat het dan net zo ongeschonden is.

Weinig kans, vertrouwen is kwetsbaarder dan glas. En we zitten middenin de scherven, die moeten we eerst lijmen. Alsof de kloven in dit land niet diep genoeg zijn, woekert nu het schandaal bij The Voice of Holland. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, naar de fam..