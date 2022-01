Deze tweede winterse lockdown ontstaat een nieuw verlangen: de liturgie te vieren, sámen

Het is een stap waar ik niet over uitgedacht raak: als gevolg van de coronapandemie én een nieuwe onlinestrategie verkoopt een Amerikaanse megakerk zijn kerkgebouw.

Dat is wat The Potter’s House in Denver heeft besloten, een Afro-Amerikaanse kerkgemeenschap die haar faam dankt aan oprichter bisschop T.D. Jakes (64), een van Amerika’s bekendste voorgangers. Bij de verkoop moet worden aangetekend dat de kerk in nog enkele grote steden een enorm gebouw heeft én dat het besluit in Denver is ingegeven door sterk dalende inkomsten. Is het eigenlijk meer dan een reorganisatie waar zoveel krimpende kerken mee te maken hebben?

In de Amerikaanse reacties op dit besluit valt weinig enthousiasme te bespeuren over de theologische kant ervan. De kerk is..