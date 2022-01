Hoe mijn stiekeme wandeling ineens een legitiem ommetje bleek

Opeens was het dan zover. We moesten in quarantaine omdat we te lang in de buurt waren geweest bij iemand die corona bleek te hebben. Daar zaten we, opgesloten in ons eigen huis. Ook al zijn alle gemakken binnen handbereik, het voelde niet fijn. Het maakte me ook een beetje rusteloos. Ik wilde bewegen en frisse lucht.

‘U mag in uw tuin of op uw balkon zitten’, stond er in de regels van de overheid. Maar ik deed ‘s avonds na het eten de poort open en liep mijn tuintje uit voor een rondje in het donker.

Ik had een rustige route gekozen, deels over een bedrijventerrein, om geen bekenden tegen het lijf te lopen. Stel dat iemand zou zien dat ik buiten de lijntjes kleurde.

Ik heb me welgeteld een kwartier niet aan de regels gehouden. ..